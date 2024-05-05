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Ünlü şarkıcı Hadise paraya para demiyor! Sadece reklam geliri dudak uçuklattı...

Sahneler, programlar ve reklam filmleri derken hatrı sayılır bir para kazanan Hadise’nin bu yıl sadece reklamdan tam 100 milyon TL parayı cebine koyduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 06:59 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Ünlü şarkıcı Hadise paraya para demiyor! Sadece reklam geliri dudak uçuklattı...

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Başarılı şarkıcı Hadise, 2003 yılında 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı "Idool" programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek "Sing Again" adlı yarışmada jüri üyesi oldu.

Şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Ve uzun zamandır içimde yaşadığım heyecanımı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum! Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum" ifadelerini kullandı.

100 MİLYON TL KAZANDI!
Öte yandan özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Hadise, kazancıyla da gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir otomobil firmasının marka yüzü olan ünlü isim, bir online satış sitesi ile reklam anlaşması yaptı.

Hadise'nin bu yıl sadece reklamdan kazandığı ücret ise ağızları açık bıraktı. Ünlü şarkıcı bu yıl sadece reklamdan 100 milyon TL'yi cebine koydu.

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