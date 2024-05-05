Ünlü şarkıcı Hadise paraya para demiyor! Sadece reklam geliri dudak uçuklattı...

Geçtiğimiz günlerde bir otomobil firmasının marka yüzü olan ünlü isim, bir online satış sitesi ile reklam anlaşması yaptı.

Hadise'nin bu yıl sadece reklamdan kazandığı ücret ise ağızları açık bıraktı. Ünlü şarkıcı bu yıl sadece reklamdan 100 milyon TL'yi cebine koydu.