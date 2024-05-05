İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızı Zübeyde Melek’ten yeğen ziyareti! İdo Tatlıses’in ikizlerini sarıp sarmaladı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 22 Ocak'ta ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan ile birlikteliğinden olan Zübeyde Melek, yeğenlerine sürpriz bir ziyarette bulundu. İkizleri sarıp sarmalayan Zübeyde Melek'in o anlarını ise Yasemin Şefkatli paylaştı. Hala ve yeğenleri sosyal medyada büyük ilgi görürken Zübeyde Melek'in son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...