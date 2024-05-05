Tarım Kredi Kooperatif Market 5-15 Mayıs kataloğu 2024! 22,50'ye düştü, 66 üründe altın indirimler! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, siyah zeytin...

Tarım Kredi Marketleri, yeni haftaya dopdolu bir aktüel katalogla başlıyor! Zincir marketlerin vazgeçilmezi olan Tarım Kredi Marketleri, 5-15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerle dolu bir fırsatlar sunuyor. Bu katalogda gıdadan temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler ve cazip fiyatlar sizi bekliyor.