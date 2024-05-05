Tarım Kredi Kooperatif Market 5-15 Mayıs kataloğu 2024! 22,50'ye düştü, 66 üründe altın indirimler! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, siyah zeytin...

Tarım Kredi Marketleri, yeni haftaya dopdolu bir aktüel katalogla başlıyor! Zincir marketlerin vazgeçilmezi olan Tarım Kredi Marketleri, 5-15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerle dolu bir fırsatlar sunuyor. Bu katalogda gıdadan temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler ve cazip fiyatlar sizi bekliyor.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5-10 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak amacıyla özel indirimler sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu vurgulayarak talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu indirimli ürünler listesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Vakumlu Saklama Kabı: 18,90 TL
Süzme Çiçek Balı: 84,50 TL