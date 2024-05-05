Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla sürüyor. Lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk ederken mücadeleden galip ayrılmasını bildi.
Aslan'a 6-1'lik galibiyeti getiren goller Ziyech (2), Mertens (2) ve Icardi (2)'den geldi. Sivasspor'un golü Caner Osmanpaşa'dan geldi.
PUAN FARKI 7
Galatasaray bu galibiyeti ile beraber zirvede puan farkını 7'ye yükseltti. Bir maçı eksik Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
İĞNEYLE ÇIKTI GOLLERİNİ ATTI
Galatasaray'da hafta içerisinde sakatlık sorunu yaşayan Dries Mertens, mücadeleye iğneyle çıktı.
Belçikalı yıldız etkili bir performans sergilerken takımının 2. ve 5. gollerini kaydetti. Mertens, Icardi'nin attığı golde ise asisti yapan isim oldu.