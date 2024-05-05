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Şampiyonluk 'altı'n tepside! Galatasaray Sivas'ı rahat geçti

Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan farklı galip ayrılarak şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 17:51 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 22:15
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti

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Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla sürüyor. Lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk ederken mücadeleden galip ayrılmasını bildi.

Aslan'a 6-1'lik galibiyeti getiren goller Ziyech (2), Mertens (2) ve Icardi (2)'den geldi. Sivasspor'un golü Caner Osmanpaşa'dan geldi.


PUAN FARKI 7

Galatasaray bu galibiyeti ile beraber zirvede puan farkını 7'ye yükseltti. Bir maçı eksik Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Bülent Uygun maç sonu soru almadı!


İĞNEYLE ÇIKTI GOLLERİNİ ATTI

Galatasaray'da hafta içerisinde sakatlık sorunu yaşayan Dries Mertens, mücadeleye iğneyle çıktı.

Belçikalı yıldız etkili bir performans sergilerken takımının 2. ve 5. gollerini kaydetti. Mertens, Icardi'nin attığı golde ise asisti yapan isim oldu.



ZIYECH'TEN BİR İLK

Galatasaray formasıyla gollerine devam eden Hakim Ziyech, bir ilki yaşadı.

Faslı yıldız, ilk kez ceza sahası içinden ağları havalandırmış oldu.
Ziyech, takımının 4. kendisinin 2. golünde ise ceza sahası dışından gözlerin pasını sildi.

ICARDI KRAL OLMA YOLUNDA

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ligdeki gol sayısını 23'e yükseltti.

Arjantinli yıldız, 20 gollü Edin Dzeko'nun önünde zirvede yer aldı.

Icardi'nin bulduğu bir gol ise faul gerekçesiyle iptal edildi.



ASİSTLER BARIŞ ALPER'DEN

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, Sivas maçına da damga vurdu.

Milli yıldız, Ziyech ve Mertens'in gollerinde asisti yapan isim oldu.



MANAJ OFSAYTA TAKILDI

Sivasspor'un golcüsü Rej Manaj, Galatasaray maçını boş geçti. Yıldız isim 70. dakikada Muslera'yı avlasa da VAR kontrolüyle pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.



REKOR GELİŞİYOR

Üst üste 15 maç kazanarak rekor kıran Galatasaray, bu serisini geliştirmeye devam ediyor.

Aslan, Sivas galibiyetiyle bu rekoru 16 maça çıkardı.



SIRADAKİ RAKİP KARAGÜMRÜK

Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin alacağı sonuca göre sarı kırmızılılar 24. şampiyonluğunu ilan edebilir.

Mertens'in oğlu Ciro, babasının gol attığı kaleye golünü attı!



MİNİK MERTENS BABASININ İZİNDE

6 gollü galibiyet sonrası yeşil saha renkli anlara sahne oldu. Mertens'in oğlu Ciro, taraftarın isteğini kırmadı ve futbol kurallarını hiçe sayarak golünü attı. Takvim.com. tr o özel anları sizler için kaydetti.



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