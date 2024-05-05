Ulaş Özdemir

HAKEMLERİN maç öncesi konakladıkları otelin kafeteryasında buluştukları kişi ya da kişilerle yaptıkları görüşmenin karşılığı mıydı o penaltı bilemiyorum!

Ancak böyle bir penaltı olmaz, olmamalı! VAR'dan dönmesini beklerken koltukta yabancı bir hakemin değil de Mustafa Öğretmenoğlu'nun oturduğunu hatırlayınca vazgeçtik!

Samsun'da inanılmaz bir atmosferde ve harika bir zeminde oynandı karşılaşma.

Bunlar Süper Lig'de özlediğimiz şeylerdi.

Maç öncesi açıklamalardan sonra Trabzonspor'un bu deplasmanda direnç ve sertlik ile karşılaşacağı herkesin malumuydu.

Samsunspor çok iyi hazırlanmıştı.

Trabzonspor hafta içi oynayacağı ve sezonun en önemli maçı olan Karagümrük karşılaşmasını düşünerek ya kısmi rotasyon yaptı ya da hafif sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliklere gidildi. Şu bilinmeli ki böylesi sert deplasmanlarda alışkanlıklarınız çok önemlidir.

Abdullah Hocanın ilk 11'i (mecburiyetten değil ise şayet) Trabzonspor'a alışkanlıklarından uzak bir karşılaşma oynattı.

En basit örneği Trabzonspor'un oyun kurulumunun temel taşları Denswil- Mendy-Berat yerine Fernandez-Baniya- Mendy üçlüsü geldi. Hücumda ise gerçekten son haftalarda iyi performans gösteren ve üretken olan Menuier-Visca- Bardhi yerine Menuier-Pepe-Bardhi üçlüsü geldi. Ve oyunun kurulamamasındaki en temel faktörlerdi. Tabii ki bu iki durum mağlubiyetin ve kötü oyunun tamamını açıklamaz.

İlk 30'da çok kuvvetli olan ve maç boyunca da devam eden Samsunspor baskısına karşı Trabzonspor hiçbir şey üretemedi ve o baskıya boyun eğmek zorunda kaldı. Samsunspor'un önde presine karşı orta sahada hem Berat varken hem Mendy varken de çözüm üretemedi.

Bunun altını özellikle çizmemin sebebi kötü oyunun sadece oyuncular üzerine indirgenemeyeceği. Trabzonspor'un bu tür şiddetli baskılara karşı çözüm bulabilmesi; oyununa eklemesi gereken en önemli parametrelerden biri. Yani A Planı işlemiyor ise B'ye geçiş yapmak gibi.

Trabzonspor için 3.'lük yarışı hala devam ediyor. Çarşamba sezonun kaderini belirleyebilecek Karagümrük maçı var. Takımın o güne kadar toparlamasını umuyorum.