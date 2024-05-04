Yıllarca Hakan Altun olarak bilmişiz! Ebru Gündeş'in eski sevgilisi Hakan Altun'un gerçek adı meğer...

Bir dönem 'Şarkılar bizi söyler' programıyla Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile kamera karşısına geçen Hakan Altun, şarkılarıyla da milyonların hafızasında yer edindi. Son olarak sağlık problemleriyle gündeme gelen Hakan Altun hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer Hakan Altun olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte bir dönem Ebru Gündeş ile aşk yaşayan Hakan Altun'un gerçek adı...