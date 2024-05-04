Yıllarca Hakan Altun olarak bilmişiz! Ebru Gündeş'in eski sevgilisi Hakan Altun'un gerçek adı meğer...

Bir dönem 'Şarkılar bizi söyler' programıyla Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile kamera karşısına geçen Hakan Altun, şarkılarıyla da milyonların hafızasında yer edindi. Son olarak sağlık problemleriyle gündeme gelen Hakan Altun hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer Hakan Altun olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte bir dönem Ebru Gündeş ile aşk yaşayan Hakan Altun'un gerçek adı...
Bir dönem 'Şarkılar Bizi Söyler' programıyla Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici gibi isimlerle kamera karşısına geçen Hakan Altun, sesiyle de çok sevilen ünlülerden.
'Hani Bekleyecektin?' şarkısını İclal Aydın'a yazdığı ortaya çıkan Hakan Altun, hikayeyi şu şekilde anlatmıştı:
O yıllarda tabii cep telefonu yoktu. Biz de ankesörlü telefonlarla konuşuyorduk. Tam 17 gün sonra sıra bana geldiğinde ailemden sonra sevgilimin sesini duymak istedim.