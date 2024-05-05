Türkiye’nin İsrail’e ihracat yasağı hangi sektörleri etkiliyor? İşte rakamlarla İsrail ekonomisine vurulan darbe

PRATİK ADIM! Türkiye'nin kararının ardından hükümete teşekkürlerini sunan Filistin 'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Türkiye'nin bu kararı halkımıza işgal ve zulüm uygulayan, uluslararası hukuku çiğneyen bir devleti etkilemeye yönelik atılmış pratik bir adımı temsil etmektedir" dedi.

Milliyet'e konuşan Mustafa sözlerini şöyle devam ettirdi: Filistin -Türkiye ticari ilişkileri aktif, gelişen ilişkilerdir ve Türkiye'nin bu yaptırımları Filistin pazarını değil İsrail pazarını hedef almaktadır. Filistin-Türkiye ticaretini engellemek için İsrail'in herhangi bir intikam eylemi başlatıp başlatmadığından emin olana kadar bu konuyu takip edeceğiz. Bilinmelidir ki Türkiye, Filistin'in bir numaralı ticaret ortağıdır ve bu durumun devam etmesini sağlamak için çaba göstereceğiz.

RESMEN DARBE Türkiye'nin bu kararı sonrası İsrail 'in en yaygın süpermarket zincirlerinden Good Pharm'ın sagibi Adam Friedler , "İsrail ekonomisini çok daha pahalı alternatifler aramaya zorlayacak bir darbe" ifadelerini kullandı.

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

- Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2023'te Türkiye, İsrail'e 5.43 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu sayı 2022'de 7.03 milyar dolar; 2021'de ise 6.36 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

- Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise 2023 yılında toplam 1.64 milyar dolar oldu. Bu miktar 2022'de 2.45 milyar dolar; 2021'de ise 2.05 milyar dolar seviyesindeydi.

- 2023 yılında İsrail, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 13'üncü ülke oldu.

- Gazze operasyonlarının başlamasından sonra ise Türkiye'nin İsrail ile ihracat ve ithalatı düştü. 2023 Ekim-Aralık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 34 geriledi.