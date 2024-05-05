Türkiye’nin İsrail’e ihracat yasağı hangi sektörleri etkiliyor? İşte rakamlarla İsrail ekonomisine vurulan darbe

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırım yapan İsrail, son olarak havadan insani yardım gönderilmesini de engelleyince Türkiye 2 Mayıs'ta iki ülke arasında ticari ilişkileri tamamen durdurdu.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırım yapan İsrail, son olarak havadan insani yardım gönderilmesini de engelleyince Türkiye 2 Mayıs'ta iki ülke arasında ticari ilişkileri tamamen durdurdu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacak" denildi.
Açıklamada, "İşgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir" ifadesine de yer verildi.
PRATİK ADIM!
Türkiye'nin kararının ardından hükümete teşekkürlerini sunan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Türkiye'nin bu kararı halkımıza işgal ve zulüm uygulayan, uluslararası hukuku çiğneyen bir devleti etkilemeye yönelik atılmış pratik bir adımı temsil etmektedir" dedi.
Milliyet'e konuşan Mustafa sözlerini şöyle devam ettirdi:
Filistin-Türkiye ticari ilişkileri aktif, gelişen ilişkilerdir ve Türkiye'nin bu yaptırımları Filistin pazarını değil İsrail pazarını hedef almaktadır. Filistin-Türkiye ticaretini engellemek için İsrail'in herhangi bir intikam eylemi başlatıp başlatmadığından emin olana kadar bu konuyu takip edeceğiz. Bilinmelidir ki Türkiye, Filistin'in bir numaralı ticaret ortağıdır ve bu durumun devam etmesini sağlamak için çaba göstereceğiz.
RESMEN DARBE
Türkiye'nin bu kararı sonrası İsrail'in en yaygın süpermarket zincirlerinden Good Pharm'ın sagibi Adam Friedler, "İsrail ekonomisini çok daha pahalı alternatifler aramaya zorlayacak bir darbe" ifadelerini kullandı.
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR
- Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2023'te Türkiye, İsrail'e 5.43 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu sayı 2022'de 7.03 milyar dolar; 2021'de ise 6.36 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
- Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise 2023 yılında toplam 1.64 milyar dolar oldu. Bu miktar 2022'de 2.45 milyar dolar; 2021'de ise 2.05 milyar dolar seviyesindeydi.
- 2023 yılında İsrail, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 13'üncü ülke oldu.
- Gazze operasyonlarının başlamasından sonra ise Türkiye'nin İsrail ile ihracat ve ithalatı düştü. 2023 Ekim-Aralık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 34 geriledi.
İSRAİLLİ GAZETE: TÜRK BOYKOTU TÜKETİCİLERİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ETKİLEYECEK
Hürriyet'te yer alan habere göre İsrailli gazete Calcalist, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini yazdı.
Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.
Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının "tamamen sürpriz" olduğunu belirtti.
Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.