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Yargı’nın minik Mercan’ı Eylül Uğuz’un ablası da oyuncu çıktı! Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in minik partneri meğer...

Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in canlandırdığı Ilgaz ve Ceylin'in kızları Mercan rolüyle izleyici karşısına çıkan Eylül Uğuz hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Uğuz'un ablası da kendisi gibi oyuncu çıktı. Minik yıldızın ablasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Eylül Uğuz'un ablası...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 16:41 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 20:07
Yargı’nın minik Mercan’ı Eylül Uğuz’un ablası da oyuncu çıktı! Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in minik partneri meğer... 1

Yargı dizisinde Mercan karakteriyle tanınan Eylül Uğuz hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

Yargı’nın minik Mercan’ı Eylül Uğuz’un ablası da oyuncu çıktı! Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in minik partneri meğer... 2

Daha önce "Küçük Bir Gün Işığı" adlı dizide rol alan Eylül Uğuz'un ablası da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Yargı 92. bölüm fragmanı izle!

Yargı’nın minik Mercan’ı Eylül Uğuz’un ablası da oyuncu çıktı! Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in minik partneri meğer... 3

Minik yıldızın ablasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

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