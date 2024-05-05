Yargı’nın minik Mercan’ı Eylül Uğuz’un ablası da oyuncu çıktı! Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in minik partneri meğer...

Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in canlandırdığı Ilgaz ve Ceylin'in kızları Mercan rolüyle izleyici karşısına çıkan Eylül Uğuz hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Uğuz'un ablası da kendisi gibi oyuncu çıktı. Minik yıldızın ablasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Eylül Uğuz'un ablası...