Son dakika: Milli güvenlik sorunu TikTok! Ülkeler bir bir kapatmaya başladı

Son yıllarda fenomen olmak isteyenlerin sapıtma alanı haline gelen TikTok 'tan her gün yeni bir skandal çıkıyor karşımıza.

ETKİLİ VE CAYDIRICI YAPTIRIMLAR ŞART

Gelinen bu noktada aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği bir platform haline gelen Tiktok ile ilgili etkili ve caydırıcı yaptırımların şart olduğu gözle önüne serildi.

Konuyla ilgili MHP'den önemli bir adım geldi. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok ile ilgili bir kanun teklifinin verildiğini duyurdu.