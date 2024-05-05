Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç

2009'daki kan donduran Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları yayınlanmıştı. Bu kez de hapishanedeki son gününe ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı. Garipoğlu 9 Ekim'de açık görüşte anne-babasıyla bir araya geldi. Garipoğlu 10 Ekim 01.50'de gardiyanların yaptığı kontrolden sonra özel koğuşunun koridorunda üstü çıplak hâlde uzun süre volta atıyor. 03.14'te tabureyi alarak odasına giren Garipoğlu sabah başında poşetle bulunuyor. O ana kadar geçen sürede görüntülerde herhangi bir hareket yok. İşte saat saat intihara giden süreç....