Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç

2009'daki kan donduran Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları yayınlanmıştı. Bu kez de hapishanedeki son gününe ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı. Garipoğlu 9 Ekim'de açık görüşte anne-babasıyla bir araya geldi. Garipoğlu 10 Ekim 01.50'de gardiyanların yaptığı kontrolden sonra özel koğuşunun koridorunda üstü çıplak hâlde uzun süre volta atıyor. 03.14'te tabureyi alarak odasına giren Garipoğlu sabah başında poşetle bulunuyor. O ana kadar geçen sürede görüntülerde herhangi bir hareket yok. İşte saat saat intihara giden süreç....
2009'daki kan donduran Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları günlerce konuşuldu.
Bu kez de Garipoğlu'nun hapishanedeki odasında başında poşetle ölü bulunduğu 10 Ekim 2014 sabahına kadar olan son 24 saatteki kamera görüntülerine ulaşıldı. İşte ayrıntılar:
4 ODA, BİR MUTFAK BİR DE AVLU
Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda F Blok F3 Alt koğuşunda kalıyordu.