PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında sapık! Genç kızın etek altını çekerken yakalandı telefonunda onlarca kadının görüntüsü çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul’da en kalabalık ve en çok kullanılan metrobüs durağı Mecidiyeköy’de yürüyen merdivenlerden çıkan genç kızın etek altı fotoğraflarını çeken sapık yakayı ele verdi. Genç kızın şikayeti üzerine polisler tarafından gözaltına alınan sapığın telefonundan başka kadınların gizlice çekilmiş fotoğrafları da çıktı. 39 yaşındaki sapığın savunması ise bu kadarına pes dedirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 14:48 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 14:53
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında sapık! Genç kızın etek altını çekerken yakalandı telefonunda onlarca kadının görüntüsü çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İğrenç olay İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında 23 Nisan günü yaşandı. Öğle saatlerinde Veli Ç. adlı şüpheli, metrobüs durağındaki merdivenlerden inen 19 yaşındaki genç kız E.U'nun fotoğrafını çekmeye başladı.

Çevredeki insanların söylemesiyle etek altının fotoğrafının çekildiğini öğrenen genç kız neye uğradığını şaşırdı.


BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR ÇIKTI
Şikayet üzerine polis ekipleri metrobüs sapığını yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Veli Ç'nin telefonu incelemeye alındı. Şüphelinin telefonundan farklı tarihlerde çekilmiş farklı kadınlara ait onlarca fotoğraf çıktı.

"NEFSİME YENİK DÜŞTÜM"
İfadesi alınan 39 yaşındaki inşaat işçisi Veli Ç, pişkin bir savunma yaptı. Metrobüse binerken bir kadın gördüğünü ve onu beğendiğini söyleyen Veli Ç., "Biraz ilerleyince nefsime yenik düştüm ve videosunu çektim. Fark edince beni durdurdular" savunması yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Pişman olduğunu söyleyen sapık daha önce bu tarz fotoğraflar çekmediğini iddia etti.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU
Fotoğrafı çekilen genç kız ise ifadesinde, yürüyen merdivenlerden çıkarken birinin kendisine seslendiğini ve kavga çıktığını düşünerek polisi aradığını söyledi.

Ancak kendisinin fotoğraflarının çekildiğini öğrendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık şüpheli hakkında "Cinsel taciz" suçundan soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA