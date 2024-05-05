Hayra yolculuk başladı! "11. İyilik Gemisi" Gazze'deki mazlumlar için Mersin'den yola çıktı

"SON GAZZELİ EVİNE DÖNENE KADAR TÜRKİYE'NİN BU YARDIM OPERASYONU DEVAM EDECEK" Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, bir "İyilik Gemisi" ni daha Gazze'ye göndereceklerini söyledi.





Gemide 85 milyon Türk halkının selam ve duasının olduğunu dile getiren Saygılı, "Bugüne kadar giden tonajlı gemilerimizin en büyüğünü gönderiyoruz. Ağırlıklı gıda ve çocuk mamaları olan gemiyi biraz sonra el sallayıp uğurlayacağız. Bu, süren bir operasyon. Bu İyilik Gemisi, ülkemizin İyilik Gemisi. El birliğiyle, güç birliğiyle dolduruyoruz. El birliğiyle, güç birliğiyle dağıtıyoruz. Son Gazzeli evine dönene, huzura kavuşana kadar Türkiye'nin bu yardım operasyonu devam edecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından uğurlanan gemi, yaklaşık iki gün sürmesi planlanan deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.