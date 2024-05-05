Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı

MİNİK EDANUR TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Edanur 29 Nisan'da Esenyurt'ta toprağa verildi.

ANNESİ FERYAT ETTİ: KİM SEBEPSE CEZASINI ÇEKSİN

Anne Nurcan Gezer, "Güvenlikler gelmiş burada ateş yakmayın, mangalın içinde ateş yakın demişler. Çocuk yok diye hepsi dağılmışlar. Çocuğu aramaya bir tane mi iki tane mi güvenlik varmış. Güvenliğe gidip '5 yaşındaki kız çocuğu yok' demişler. Güvenlikte kuyunun yanına geliyor. Kafasını uzatıp, 'Çocuğunuz burada, içinde' diyor. Orada bizimkilerden birisi müdahale etmeye çalışıyor. 'İçine atlama, burası çok derin' diyor. Derin olduğunu biliyorsunuz da niye bir şeyler yapmıyorsunuz. Dün gittim oraya, çevirmişler, önlem almışlar. Benim çocuğum olmasa başka birinin çocuğu da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yanabilirdi. Kim oraya sebepliyse cezasını çeksin" dedi.