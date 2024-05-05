Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti.
İBB'DEN KODESE... TUTUKLANDI!
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde; İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mühendis Furkan K. tutuklandı.