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Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1'i tutuklandı

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer İBB tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayattan koptu. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB çalışanları adliyeye sevk edildi. Bir İBB çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 15:42 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 13:56
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti.


İBB'DEN KODESE... TUTUKLANDI!
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde; İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltına alınan kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mühendis Furkan K. tutuklandı.



BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRDÜ
Başkan Erdoğan 29 Nisan'da AFAD Başkanlığında düzenlenen AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada Edanur'un tedbirsizlik sebebiyle öldüğünü belirterek duruma tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki devasa farkı bu sınamaların tamamında bizzat tecrübe ettik. Binlerce canımız, plansızlığa, hazırlıksızlığa kurban giderken vaktinde önlem alındığında can ve mal kayıplarını nasıl azaltabileceğimizi de yine bu hadiselerden bizzat görmüş olduk.

Başkan Erdoğan Edanur'un ölümüne tepki göstermiştiBaşkan Erdoğan Edanur'un ölümüne tepki göstermişti

Evvelsi gün İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Bu acı olay öncesinde Beşiktaş Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçimiz, Antalya'daki teleferik faciasında ise bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi, soluğu çıkmadı. Hatta, Antalya'daki teleferik faciasının sorumlularını ellerinden gelse neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi."

MİNİK EDANUR TOPRAĞA VERİLDİ
Minik Edanur 29 Nisan'da Esenyurt'ta toprağa verildi.

ANNESİ FERYAT ETTİ: KİM SEBEPSE CEZASINI ÇEKSİN
Anne Nurcan Gezer, "Güvenlikler gelmiş burada ateş yakmayın, mangalın içinde ateş yakın demişler. Çocuk yok diye hepsi dağılmışlar. Çocuğu aramaya bir tane mi iki tane mi güvenlik varmış. Güvenliğe gidip '5 yaşındaki kız çocuğu yok' demişler. Güvenlikte kuyunun yanına geliyor. Kafasını uzatıp, 'Çocuğunuz burada, içinde' diyor. Orada bizimkilerden birisi müdahale etmeye çalışıyor. 'İçine atlama, burası çok derin' diyor. Derin olduğunu biliyorsunuz da niye bir şeyler yapmıyorsunuz. Dün gittim oraya, çevirmişler, önlem almışlar. Benim çocuğum olmasa başka birinin çocuğu da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yanabilirdi. Kim oraya sebepliyse cezasını çeksin" dedi.

ÇUKUR KAPATILDI
Olayın ardından, çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur 2 Mayıs'ta toprakla kapatıldı.

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