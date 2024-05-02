“Ramazanın ışığını yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!

Ramazan ayının heyecanını çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.



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