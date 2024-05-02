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“Ramazanın ışığını yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfının bu yıl beşincisini düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 21:14 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 21:14
“Ramazanın ışığını yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu!

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Ramazan ayının heyecanını çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.

İşte Kazananlar ve Ödülleri!


İlkokul

Ayşe Dila Ö. / Android Tablet



Zeynep Mina K. / Instax Fotoğraf Makinesi



Mehmet Yahya G. / Kablosuz Kulaklık


Ortaokul

Rüzgar G. / Aksiyon Kamerası (DJI OSMO Pocket)


Ömer İ. / Android Tablet


Ecrin A. / Instax Fotoğraf Makinesi


Lise

Hilal Esra Y. / Aksiyon Kamerası (DJI OSMO)



Bedirhan Mehmet S. / Aksiyon Kamerası (SJCAM C200)



Reyyan U. / Instax Fotoğraf Makinesi


Basın Mensuplarına Ayrıntılı Bilgi İçin:

Ayşe Kasapoğlu – NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü

0530 872 50 30 – (0216) 686 1 686 /ayse.kasapoglu@nunvakif.org

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