Yeni anayasa çalışmalarında süreç nasıl işliyor? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan özel açıklamalar: "12 Eylül'ün karanlık yükünü atacağız"

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Türkiye'yi yeni ve özgürlükçe anayasaya kavuşturmak için çalışmalar son sürat sürüyor.



Şu sıralar yeni anayasa için mesaisinde olan ve parti temsilcileriyle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin sağlıklı işlemesinin temel koşulunun "samimiyet" olduğunu, kendisinin de bu prensip ile hareket ettiğini vurguladı.

Fotoğrafta: Okan Müderrisoğlu, Numan Kurtulmuş ve Zübeyde Yalçın



Kurtulmuş, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Parlamento Büro Şefi Zübeyde Yalçın'ın sorularını yanıtladı.



Siyasi partilerle yaptığınız görüşmelerde genel hava nasıldı, umutlu musunuz?



Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye'nin,12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına önyargısız olarak destek vereceklerini kendilerinde gördüm.



Yeni anayasanın ruhu nasıl olmalı?



12 Eylül darbesinin ağır ve karanlık yükünü, yani 1982 Anayasası'nı TBMM olarak, Cumhuriyetimizin yeni asrında, milletimizin sırtından hep birlikte indirmeye kararlıyız. Türkiye'mizin temel kuruluş felsefesine, medeniyet değerlerine ve halkımızın güçlü ve güvenli bir gelecek inşa etme idealine yaraşır, vatandaş ve millet odaklı yeni bir anayasayı hedefliyoruz. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz.