PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 19:11 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 19:16

İZLE I Şişli’de motosikletlilerin kazası kamerada!

Şişli’de art arda giden motosiklet sürücüsünden biri yere düşünce diğeri de ona çarparak kaza yaptı. İki motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza, araç kamerası tarafından görüntülendi. İşte o korku dolu anlar...

Kaza, Bomonti Tünel çıkışında, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, art arda tünelden çıkan iki motosiklet sürücüsünden biri motorunun gidon hakimiyetini kaybederek düştü. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü de ona çarparak kaza yaptı.

Sürücüler hafif şekilde yaralanırken, kaza anları ise arkadan gelen otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tünelden çıkan iki motosiklet sürücüsü art arda giderken öndeki yere düşüyor. Diğer motosiklet sürücüsü de kaza yapan motora çarparak yola savruluyor. Arkadan gelen araçların zamanında durmasıyla olası bir facia önleniyor.

SIRADAKİ VİDEO
Gemlik'te feci olay: 3 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü!
05.05.2024Pazar
Kahramanmaraş'ta otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada
05.05.2024Pazar
İZLE I Esenyurt’ta sokakta silahla ateş açan maganda paketlendi!
05.05.2024Pazar
İZLE I Esenyurt’ta market sahibi meyve çalan hırsızı tekme tokat dövdü! İşte o anlar...
05.05.2024Pazar
İZLE I Bursa’da başıboş köpek dehşeti! Çocuklara böyle saldırdı: 2 yaralı
05.05.2024Pazar
Bunlar da Var
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı 00:41
Beylikdüzü’nde Balık Hali’nde silahlı kavga kamerada
05.05.2024Pazar
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! 00:10
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı!
05.05.2024Pazar
Sivas’ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu 3 kişi yaralandı 05:47
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu
05.05.2024Pazar
Bingöl’de feci kaza! Yola fırlayan başıboş at ölüm getirdi 00:35
Bingöl'de feci kaza!
05.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA