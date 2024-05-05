PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan'dan partililere talimat: AK Parti'nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında AK Parti içerisinde değişim sinyalleri verilirken Başkan Erdoğan’ın bazı talimatları ortaya çıktı. Yapılanlar ve sonuçlar için çarpıcı tespitlerde bulunan Erdoğan’ın, “Bu dava ve partimizin geleceği, ben dahil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiç birimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız” dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 15:17 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 15:21
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel sonuç sonuçları ve bunlara paralel olarak yapılacak değişikleri partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile değerlendirmeye devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan bu toplantılar sırasında partideki değişimin reçetesini de ortaya koydu.

İşte Erdoğan'ın çarpıcı tespit ve talimatları:

BEN DÂHİL: Bu dava ve partimizin geleceği, ben dahil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiç birimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız.

TAKVİME BİZ KARAR VERECEĞİZ: Milletin beklentileri neyse ona göre hareket edeceğiz. Şu anda, seçim sonuçlarına ilişkin bir çok tartışma yapılıyor. Değişim beklentileri de var. Ama bir değişim yapacaksak, bizim belirlediğimiz koşullarda ve takvimde olacak. Birilerinin yönlendirmesine göre hareket etmeyeceğiz.

TEFRİKAYA DÜŞMEYECEĞİZ: Bu tartışmalar yapılırken, tefrikaya düşmeyeceğiz. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere karşı uyanık olacağız. Hepimiz bu davanın mensuplarıyız. Medya üzerinden konuşup, birbirimizi suçlar nitelikte davranmayın.

TEDAVİNİN YARISI: Seçim sonuçları bir anlamda, biriken problemlerin gün yüzüne çıkmasıdır. O nedenle teşhis, tedavinin yarısıdır diyerek tespitlerimizi buna göre yapmalıyız.

İTTİFAKTA HİÇBİR SORUN YOK: Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik.

ÇIKSIN KONUŞSUNLAR: Meclis'te gerektiğinde arkadaşlar çıksın konuşsun. Herkes derdini anlatsın. Yasa çıkmıyorsa, ya da görüşmeler uzuyorsa uzasın.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA