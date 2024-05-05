Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel sonuç sonuçları ve bunlara paralel olarak yapılacak değişikleri partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile değerlendirmeye devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan bu toplantılar sırasında partideki değişimin reçetesini de ortaya koydu.

İşte Erdoğan'ın çarpıcı tespit ve talimatları: BEN DÂHİL: Bu dava ve partimizin geleceği, ben dahil hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Hiç birimiz kendi geleceğimizi partinin geleceğinin önünde tutamayız.