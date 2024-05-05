Emekliye %30'luk enflasyon farkı çıktı! Şahane haber geldi; SSK, Bağ-Kur'luya 3'ü 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.450, 11.895 TL alanlar...

Temmuz ayındaki zam oranları, enflasyon verileri ve ekonomik göstergelerle yakından ilişkilendirilirken, son açıklamalar, memur ve SSK/Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş zamlarının nasıl belirleneceği konusunda önemli ipuçları sunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'ın değerlendirmelerine göre, memur emeklileri ile SSK/Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları arasındaki farklar ve enflasyonun yansımaları, kamuoyunun merakla beklediği konular arasında yer almaktadır.
Enflasyonun Yansımaları
TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 3.18 oranında artış göstermiştir. Yıllık olarak ise enflasyon oranı yüzde 70'e yaklaşmıştır. Muhammet Bayram'a göre, mayıs ayında enflasyonun yüzde 70 ile 75 arasında bir pik yapması beklenmektedir. Bu durum, emeklilerin Temmuz ayındaki zam oranlarını etkileyebilecek önemli bir faktördür.
Memur ve SSK/Bağ-Kur Emeklilerinin Zam Durumu:
Dikkate alınan enflasyon verileriyle birlikte, emeklilere yapılacak zamların belirlenmesi önem kazanmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, memur emeklilerinin zam oranları, SSK/Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir şekilde değerlendirilmektedir. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla belirlenecek olan memur emeklilerinin zam oranları, SSK/Bağ-Kur emeklilerine göre daha yüksek olacaktır.