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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024, 19:05 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024, 19:05

İZLE I Aksaray’da şiddetli yağış hayatı felç etti!

Meteorolojinin günler önce yaptığı uyarının ardından yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur yağışı bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Gün içerisinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağmur yağışı akşam saatlerinde il merkezinde de etkili oldu. Kısa sürede yerini sağanağa bırakan yağışlar trafikte de kısmen olumsuzluklara neden olurken İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda bekliyor. Sağanak yağış şehir genelinde halen devam ederken gece yarısı da devam edeceği meteoroloji tahminleri arasında.

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