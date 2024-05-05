Kızıl Goncalar dizisini toz duman edecek veda; Cüneyd’in rolü değişti, başrole yeni isim...

Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Mahir karakterinin sevgilisi Cihan'ın babasını oynayan Tolga Tekin, şimdi ise Cüneyd'in babası olarak izleyicilerle buluşacak.

SON 2 BÖLÜM Eğer yeni bir değişiklik olmazsa ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi 19. bölümünde sezon arası verecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Tarikatta yaşanan sarsıntının ardından karakterlerimiz, zorlu bir mücadele içine girecekler. Meryem'in hamlesi, tarikatta büyük bir sarsıntıya yol açar ve Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Bu gelişmelerin ardından Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi'ne yerleştirilir. Sadi Hüdayi, ihbarcıyı bilmemekle birlikte Levent'i suçlar ve gözaltındaki Cüneyd'in itiraflarından şüphelenir.

Dergahtaki kaosu kendi lehine çevirmeye çalışan Affan, Mürşid ile ilgili Sadi Hüdayi'ye tehlikeli bir teklifle gelirken, Cüneyd dedesiyle görüşmek için onu bulmaya çalışır.

Gün sonunda Sadi Hüdayi, posta oturmak üzereyken Cüneyd, yüzyıllardır süregelen bir dergah adetini kullanarak amcasına meydan okuyacaktır. Bu arada Levent, İrfan Bey'in baskılarına rağmen Zeynep'i kurtarmak için Meryem ile karşı karşıya gelecektir.