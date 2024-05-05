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Kızıl Goncalar dizisini toz duman edecek veda; Cüneyd'in rolü değişti, başrole yeni isim...

Tolga Tekin’in Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil olması, izleyiciler arasında merak yarattı. Ünlü oyuncu, dizide Mert Yazıcıoğlu’nun babasını canlandıracak. Ancak sürprizler bununla da bitmiyor; zira ikilinin daha önce birlikte rol aldıkları başka bir dizinin ortaya çıkması, izleyicileri şaşırttı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 17:06 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 17:06
Kızıl Goncalar dizisini toz duman edecek veda; Cüneyd’in rolü değişti, başrole yeni isim...

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Cüneyd'in amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmeyi reddetmesiyle, tarikat dünyasında dengeler alt üst olmuştu. Ancak dizinin hayranları için heyecan verici bir dönüm noktası daha yaklaşıyor! Tarikat liderinin seçilmesi için yapılacak olan seçimle birlikte, diziye katılacak yeni bir oyuncuyla ilgili sürpriz bir duyuru yapıldı.

Bu heyecan verici gelişmeyle birlikte, diziye katılacak olan yeni oyuncunun kimliği merak konusu olmuştu. Ancak sonunda, beklenen duyuru geldi ve oyuncu Tolga Tekin'in, Tarikat dizisinin kadrosuna katılacağı açıklandı!

Mert Yazıcıoğlu ve Tolga Tekin'in seneler önce Bir Litre Gözyaşı adlı dizide birlikte rol aldıklarının ortaya çıkması, izleyiciler arasında büyük bir sürpriz yarattı.

Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Mahir karakterinin sevgilisi Cihan'ın babasını oynayan Tolga Tekin, şimdi ise Cüneyd'in babası olarak izleyicilerle buluşacak.

SON 2 BÖLÜM

Eğer yeni bir değişiklik olmazsa ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi 19. bölümünde sezon arası verecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarikatta yaşanan sarsıntının ardından karakterlerimiz, zorlu bir mücadele içine girecekler.

Meryem'in hamlesi, tarikatta büyük bir sarsıntıya yol açar ve Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Bu gelişmelerin ardından Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi'ne yerleştirilir. Sadi Hüdayi, ihbarcıyı bilmemekle birlikte Levent'i suçlar ve gözaltındaki Cüneyd'in itiraflarından şüphelenir.

Dergahtaki kaosu kendi lehine çevirmeye çalışan Affan, Mürşid ile ilgili Sadi Hüdayi'ye tehlikeli bir teklifle gelirken, Cüneyd dedesiyle görüşmek için onu bulmaya çalışır.

Gün sonunda Sadi Hüdayi, posta oturmak üzereyken Cüneyd, yüzyıllardır süregelen bir dergah adetini kullanarak amcasına meydan okuyacaktır. Bu arada Levent, İrfan Bey'in baskılarına rağmen Zeynep'i kurtarmak için Meryem ile karşı karşıya gelecektir.

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