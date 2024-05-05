T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/340

KARAR NO : 2023/375

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/03/2024 tarihli ilamı ile sanık ABDURRAHİM EZZİKİR hakkında 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık ABDURRAHİM EZZİKİR, (Abdulhalid ve Celile oğlu, 1998 FİLİSTİN doğumlu, Filistin vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.29.04.2024

Basın No: ILN02027224

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