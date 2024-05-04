Başvuru şartları İŞKUR’da açıklandı: 5-31 Mayıs Türkiye genelinde büro memuru ve sekreter alımı başladı

İŞKUR, Türkiye'nin istihdam alanında en önemli kurumu olarak, iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor. Son dakika açıklamasında, özel sektör için binlerce büro memuru ve sekreter alımı yapılacağını duyurdu. Bu, iş arayanlar için müthiş bir fırsat. İŞKUR, yaptığı duyuruda, alınacak büro personelleri ve sekreterlerin özel sektör bünyesinde çalıştırılacağını belirtti. İlanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki ofislerde çeşitli görevlerde çalışacak personelleri kapsıyor. Peki, bu alımların detayları nedir?