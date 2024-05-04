Yeni 19 Mayıs Stadyumunu dolduran 30 bin Samsunspor taraftarları maç öncesinde "king of the north (kuzey'in kralı)" koreografisi yaptı.

Trendyol Süper Lig 'in 35. haftasında Yılport Samsunspor , Trabzonspor 'u 3-1 mağlup etti





14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.