Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!… pic.twitter.com/om3jCfTe6p — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024







Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.





7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör kaynakları yok edilene kadar kesintisiz operasyonlara devam edileceğine dikkat çekilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK OPERASYON AN MESELESİ

Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı. Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı.



Bağdat'ı ziyaret eden Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi...