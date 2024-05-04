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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist imha edildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 17:56 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 18:24
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.




Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör kaynakları yok edilene kadar kesintisiz operasyonlara devam edileceğine dikkat çekilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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