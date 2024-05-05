Kara Sevda, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman, Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Rüzgar Aksoy hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Rüzgar Aksoy'un Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla kardeş olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada "Kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumu yapıldı. İşte şimdilerde Ceren Moray ile partner olan Rüzgar Aksoy'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...
Kara Sevda, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman, Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Rüzgar Aksoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
RÜZGAR AKSOY KİMDİR?
5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rüzgar Aksoy, eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde tamamladı.
2010 yılında yayınlanan Adanalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy; Kara Sevda, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Kuruluş Osman dizilerinde rol aldı.