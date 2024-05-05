Rüzgar Aksoy’un kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Ceren Moray’ın partneri meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla...

Kara Sevda, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman, Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Rüzgar Aksoy hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Rüzgar Aksoy'un Diriliş Ertuğrul'un yıldızıyla kardeş olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada "Kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumu yapıldı. İşte şimdilerde Ceren Moray ile partner olan Rüzgar Aksoy'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...