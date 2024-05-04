Saadet Partisi’nde Temel Karamollaoğlu dönemi sona eriyor! Genel başkanlığı bırakacağını duyurdu

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" şeklinde konuştu.