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Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu dönemi sona eriyor! Genel başkanlığı bırakacağını duyurdu

Son dakika haberleri... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, "Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." dedi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 09:21 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 09:55
Saadet Partisi’nde Temel Karamollaoğlu dönemi sona eriyor! Genel başkanlığı bırakacağını duyurdu

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Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.

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Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILACAK
Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" şeklinde konuştu.

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