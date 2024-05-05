Galatasaray Petrol Ofisi, bugün karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 yenerek 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar son 5 maçını kazanan rakibini mağlup etmeyi başardı ve en yakın rakibi Fomget'i geride bırakarak ipi göğüsleyen taraf oldu.
MAYIS GÖNDERMESİ
Kadın futbol takımının şampiyonluğa ulaşmasının ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasary, Twitter'dan "Mayıs ayında bir şampiyonluk daha! Tebrikler Galatasaray Petrol Ofisi" paylaşımı yaptı.
🏆 2023-2024 Turkcell Kadın Futbol Süper Lig Şampiyonu: 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘 𝐏𝐄𝐓𝐑𝐎𝐋 𝐎𝐅𝐈̇𝐒𝐈̇! 🦁 pic.twitter.com/xSyP0GhyMk— Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolGS) May 5, 2024