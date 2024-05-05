Galatasaray Petrol Ofisi, bugün karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 yenerek 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar son 5 maçını kazanan rakibini mağlup etmeyi başardı ve en yakın rakibi Fomget'i geride bırakarak ipi göğüsleyen taraf oldu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

MAYIS GÖNDERMESİ

Kadın futbol takımının şampiyonluğa ulaşmasının ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasary, Twitter'dan "Mayıs ayında bir şampiyonluk daha! Tebrikler Galatasaray Petrol Ofisi" paylaşımı yaptı.