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Galatasaray Petrol Ofisi şampiyon!

Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Süper Ligi'nde ALG Spor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 16:07 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 17:31
Galatasaray Petrol Ofisi şampiyon!

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Galatasaray Petrol Ofisi, bugün karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 yenerek 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar son 5 maçını kazanan rakibini mağlup etmeyi başardı ve en yakın rakibi Fomget'i geride bırakarak ipi göğüsleyen taraf oldu.

Galatasaray şampiyon!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon OlduGalatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

MAYIS GÖNDERMESİ

Kadın futbol takımının şampiyonluğa ulaşmasının ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Galatasary, Twitter'dan "Mayıs ayında bir şampiyonluk daha! Tebrikler Galatasaray Petrol Ofisi" paylaşımı yaptı.

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