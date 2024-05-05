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Son dakika: İçişleri Bakanlığı son 10 ayda 469 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nü hedef alan iddiaları için müfettişlerin görevlendirildiğini bildirirken son 10 ayda 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere 469 organize suç örgütünün çökertildiği açıkladı.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 17:07 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 17:07
Son dakika: İçişleri Bakanlığı son 10 ayda 469 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar üzerine mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır, yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıldığı belirterek, son 10 ayda 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere 469 organize suç örgütünün çökertildiği aktarıldı.

Organize suç örgütleriyle mücadele sürerken bazı sosyal medya hesaplarından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."

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