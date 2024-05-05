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Haberler Yazarlar Selda Uskan Küfür kadına yakışmıyor
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 5 Mayıs 2024

Küfür kadına yakışmıyor

SELDA hanım, ben 32 yaşında, anacığıyla yaşayan, şiir tutkunu bir erkeğim. Yıllardır sizi takip ederim. Ama bu şekilde tanışmayı hayal etmemiştim.
Selda hanım, sorunum nişanlım. Hanım hanımcık bir kız diye, yüzük taktım, yoksa evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Derken apandisit ameliyatı oldu.
Ne olduysa o gün bütün foyası çıktı ortaya. Ayılırken öyle küfürler etti ki, inanın ben bile duymamıştım, hastaneye rezil olduk. Narkozun etkisi geçince de devam etti küfürlü konuşmaya. Sorun da bu zaten. Mahalleden bir iki kadın buna güldü diye şimdi sürekli argo konuşuyor. Selda hanım, çevreniz geniş tanıdıklarınız arasında benim dengim kibar bir genç hanım mutlaka vardır. Sizin aracılığınızla tanışmak isterim.
Teşekkürler. Rumuz; Arif

MÜJDE AR VAR
S.U. CEVAP; Arif'cim küfür etmeyen tek kişi yok çevremde üzgünüm.
Ama küfrün tek yakıştığı insan dersen, o da sağlam karakterine her daim şapka çıkardığım dostum Müjde'dir. Bence siz iyi pen-friend olursunuz...

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