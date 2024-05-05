Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevde kalıp kalmayacağı henüz belli değil ancak takımının başındaymış gibi hazırlık yapılıyor. Deneyimli teknik adam da belirlediği isimleri yönetime ileterek alınmaları konusunda referans oluyor. Sol bekte Jaydon Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasının gündemde olması yeni arayışları da beraberinde getirdi. Bir dünya yıldızının kadroya katılması konusunda uğraş veriliyor. Eğer imzalar atılırsa rakiplere karşı büyük bir koz da ele alınmış olacak.

SPINAZZOLA BOMBASI

İki oyuncusunu yüksek bedelli bonservislerle satmayı hedefleyen Fenerbahçe'de kadroya dahil edilmek istenen isimlerin başında Roma forması giyen Leonardo Spinazzola geliyor. İtalyan sol bekin başkent temsilcisiyle olan kontratı sona eriyor. Bu nedenle kendisi için bonservis ödenmeyecek. Menajeri ile irtibata geçildi. Ülkesinden de talipleri var ancak sarı lacivertli ekibin yüksek ücret önerisiyle ön plana çıkması bekleniyor.

Spinazzola bu sezon 35 maçta 1 gol atıp 4 de asist yaparak 2046 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro.