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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı rakiplerini kıskandıracak! Dünya yıldızı futbolcu imza atabilir...

Bu sezon şampiyonluğu son haftaya kadar kovalamak ve kupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erkenden başladı. Sarı lacivertliler birçok isimle görüşmelerde bulunurken gündemde dünya yıldızı bir futbolcu var. Kontratının sona erecek olmasından dolayı bonservis de ödenemeyecek. Bu da yönetimin iştahını kabartıyor. Ayrıca adı daha önce de Galatasaray ile anılmıştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferinde son dakika gelişmesi...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 10:27 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 10:27
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı rakiplerini kıskandıracak! Dünya yıldızı futbolcu imza atabilir...

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Yarın akşam Konyaspor ile deplasmanda çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşamdan galibiyetle ayrılıp zirve takibini sürdürmek ve Kayserispor maçıan moralli bir şekilde hazırlanmak amacında. Son haftalarda stres yükü yüksek 90 dakikalara çıkan sarı lacivertlilerde sonrasında sıra Galatasaray deplasmanına gelecek. İstanbulspor karşılaşması ile de sezona nokta koyulacak. Tek başına kazanması yetmeyen Kanarya'ya karşın Cimbom'un minimum 4 puan kaybetmesi gerekiyor. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Eğer imzalar atılırsa da çok ses geitrecek gibi gözüküyor.

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Edin Dzeko Fenerbahçe adına bu sezonun en flaş transferlerinden biri olmuştuEdin Dzeko Fenerbahçe adına bu sezonun en flaş transferlerinden biri olmuştu

BOMBALAR PATLAYACAK

Bu sezon elde edeceği sıralam fark etmeksizin gelecek senenin en iyi şekilde geçmesi adına kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Halihazırda kiralık gönderilen oyuncuların takımları ile anlaşabilmesi adına kolaylık sağlanacak. Olmazsa farklı kulüplerle temasa geçilerek satılması veya yeniden kiralanması konusunda görüşmeler sağlanacak. Formsuz ve kontratı sona erecek isimlerle de yola devam edilmeyecek. Batshuayi'nin bulunan opsiyonu ise kullanılacak. Hareketli geçmesi beklenen bir dönemin camiaya katacağı hava ile şampiyonluk mücadelesi verilmesi hedefleniyor.

Rafa Mujica iddiasıRafa Mujica iddiası
Rafa Mujica iddiası

Leonardo Bonucci ayrılacak isimler arasında bulunuyorLeonardo Bonucci ayrılacak isimler arasında bulunuyor

DEFANSTA DEĞİŞİM YAŞANACAK

Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosuna göre gelecek sene farklı isimler yer alabilir. Özelikle yeniden anlaşılmayacak Leonardo Bonucci, satılmaları hedeflenen Jaydon Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Serdar Aziz ve Samet Akaydın'ın gönderilmesi gündemde. Çağlar Söyüncü konusunda ise henüz anlaşma sağlanmış değil. Tüm bunlar 2025 model bir defans hattı anlamına geliyor.

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Ferdi Kadıoğlu'ndan yüksek bonservis beklentisi mevcut

İKİ FUTBOLCU GİDİYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevde kalıp kalmayacağı henüz belli değil ancak takımının başındaymış gibi hazırlık yapılıyor. Deneyimli teknik adam da belirlediği isimleri yönetime ileterek alınmaları konusunda referans oluyor. Sol bekte Jaydon Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasının gündemde olması yeni arayışları da beraberinde getirdi. Bir dünya yıldızının kadroya katılması konusunda uğraş veriliyor. Eğer imzalar atılırsa rakiplere karşı büyük bir koz da ele alınmış olacak.

Spinazzola'nın kontratı sona eriyor

SPINAZZOLA BOMBASI

İki oyuncusunu yüksek bedelli bonservislerle satmayı hedefleyen Fenerbahçe'de kadroya dahil edilmek istenen isimlerin başında Roma forması giyen Leonardo Spinazzola geliyor. İtalyan sol bekin başkent temsilcisiyle olan kontratı sona eriyor. Bu nedenle kendisi için bonservis ödenmeyecek. Menajeri ile irtibata geçildi. Ülkesinden de talipleri var ancak sarı lacivertli ekibin yüksek ücret önerisiyle ön plana çıkması bekleniyor.

Spinazzola bu sezon 35 maçta 1 gol atıp 4 de asist yaparak 2046 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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