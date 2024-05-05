Yarın akşam Konyaspor ile deplasmanda çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşamdan galibiyetle ayrılıp zirve takibini sürdürmek ve Kayserispor maçıan moralli bir şekilde hazırlanmak amacında. Son haftalarda stres yükü yüksek 90 dakikalara çıkan sarı lacivertlilerde sonrasında sıra Galatasaray deplasmanına gelecek. İstanbulspor karşılaşması ile de sezona nokta koyulacak. Tek başına kazanması yetmeyen Kanarya'ya karşın Cimbom'un minimum 4 puan kaybetmesi gerekiyor. Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Eğer imzalar atılırsa da çok ses geitrecek gibi gözüküyor.