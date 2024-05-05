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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!

Son dakika haberleri... Öğretmen ataması bekleyen, dar gelirli, emekli başta olmak üzere milyonlarca kişi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ne zaman yapılacağını araştırırken merakla beklenen tarih belli oldu. Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Peki masadaki konular neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:19 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 00:05
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!

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Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı tarihi belli oldu.



Buna göre Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE GÜNDEMİNDE
Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.


Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI MASADA OLACAK
Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

MASADA EMEKLİ VE DAR GELİRLİ VAR
Enflasyonla mücadelede gelinen süreç, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için atılacak adımlar, Bütçe açığının kapatılmasında kritik önemdeki kamuda tasarruf gibi konuların Kabine'nin gündeminde olması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI GÜNDEMDE OLACAK
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

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