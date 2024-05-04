MÜLAKAT YOK: Mayıs 2024 Hastanelere Paramedik/Ambulans Ve Acil Bakım/İlk Ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Klinik Destek Elemanı alımı

Özel hastaneler, düzenli olarak personel alımları yaparak sağlık sektörüne nitelikli personel kazandırmayı hedefliyor. Bu alımlar, farklı pozisyonlar için yapılmakta olup, başvuru şartları ilanlarda belirtilmektedir. Her bir pozisyon için farklı gereksinimler olabileceği için, adayların ilanları dikkatlice incelemesi önemlidir.