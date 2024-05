YAVAŞ KONUŞUN

Dinlenmeye layık olmadıklarını düşünen insanlar hızlı konuşmaya eğilimlidirler.

Söyleyeceklerinin önemli olmadığını düşünüyorlar. Bu yüzden acele etmediğinizden emin olun. Sakin ol!

KÜÇÜK HEDEFLERE ULAŞIN

Sabahları yatağınızı toplamayı deneyin. Bunu düzenli olarak yaparsanız günün ilk görevini başarmış olacaksınız. Bu size küçük bir gurur duygusu verecek ve tekrar denemekten veya bir sonraki zor kararı vermekten korkmamanızı sağlayacaktır.

%25 DAHA HIZLI YÜRÜYÜN

Dikkatlice gözlemlediğinizde beden eyleminin zihin eyleminin sonucu olduğunu keşfedersiniz.

Omuzlarınızı geriye atın, başınızı kaldırın, biraz daha hızlı ilerleyin ve özgüveninizin arttığını hissedin.

GÜZEL GİYİN

Bu size klişe gibi gelebilir.

Ancak güzel giyindiğinizde büyük ihtimalle kendinize daha çok güveneceksiniz.

KENDİNİZİ BİLGİYLE GÜÇLENDİRİN

Bilgi, özgüven oluşturmanın en iyi stratejilerinden biridir.

ÖN KOTUCU OLUN

Toplantılarda arka koltukların ilk önce nasıl dolduğunu hiç fark ettiniz mi? Nedeni ise güven eksikliği. Önde oturmak güven yaratır. Pratik yap.

GÖZ İLETİŞİMİ KURMA UYGULAMASI

Gözlerinizin sizin için çalışmasını sağlayın. Onları doğrudan diğer kişinin gözlerine doğrultun.

Bu sadece size güven vermekle kalmıyor. Bu sizin de güveninizi kazanır.

SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİN

Metabolik sağlığınızı düzeltin.

Yemek yemek:

- Et - Yumurta - Meyveler - Sebzeler - Fermente süt ürünleri Ağzımızdaki son tat genellikle nasıl hissettiğimizi yansıtır; bu nedenle sizin için iyi bir şeyler yiyin.

HER TOPLANTIDA KONUŞMA ALIŞVERİŞİ YAPIN

Bir toplantıda olduğunuzda.

Konuşun, öneride bulunun, soru sorun. Ve son konuşan siz olmayın. Yorum yapan ilk kişi, buzları kıran olmaya çalışın. Ve asla aptal gibi görünme konusunda endişelenme.

SESİNİZİ DÜZELTİN

Bir şeyi nasıl söylediğiniz, ne söylediğinizden 10 kat daha önemlidir. Konuşurken: -Mırıldanmayın -Hızlı konuşmayın -Duraklamaktan korkmayın -Gırtlaktan konuşmayın -Çok fazla "beğen" veya "ım" deme Ses çıkaracaksınız çok daha kendinden emin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Yunan filozof Chrysippus kendi şakasına gülerek öldü.

Bir eşeğin incir yediğini görünce, "Şimdi eşeğe, incirleri yıkaması için bir içim saf şarap verin!" ve kahkahalara boğuldum. Her şeyi o kadar komik buldu ki, kahkaha atmadan duramadı ve sonunda gülmekten öldü.

New Jersey'nin Salem kasabasında, zehirli olduklarına dair yaygın inanış nedeniyle 1820'de domateslere karşı bir duruşma yapıldı.

Dava, Albay Gibbon Johnson'ın kötü bir sonuçla karşılaşmadan bir sepet domates yemesiyle sona erdi.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adam aylar sonra arabasını yikatınca hoşuna gider.

Bundan sonra her hafta arabayı yıkaticam der, aylarca arabayı yine yıkatmaz leş gibi kullanır.



GÜLÜ YORUM

@necokkonustunya Annemler erkek kardeşimin ekran süresini kısıtlamak için televizyonu kaldırmışlar, tabletine de günde yarım saat izin veriyorlar çocuk radyo bulmuş radyo dinliyo sabah akşam. Sanat müziği radyosu bulmuş bi tane bana gösterirken diyor ki "işte bu benim favorim"