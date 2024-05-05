Otomatik araba sahipleri bu özelliği bilmiyor! Gaz pedalının altındaki bu tuşa basarsanız...

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Kickdown tuşu, otomatik vitesli araçlarda sıkça kullanılan bir özelliktir ve genellikle gaz pedalının altında bulunur. Bu tuşun avantajları ve dezavantajları şu şekilde...



KICKDOWN TUŞU AVANTAJLARI Kickdown tuşu, otomatik ve yarı otomatik vitesli araçlarda sıkça kullanılan bir özelliktir. Gaz pedalının altında bulunan bu tuş, sürücünün hızlı ve ani hızlanma ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. İşte kickdown tuşunun fonksiyonları ve avantajları: Ani Hızlanma Sağlar: Kickdown tuşu, sürücü gaz pedalını tamamen aşağı bastığında devreye girer ve aracın hızlanmasını hızlı bir şekilde sağlar. Özellikle hızlı sollama veya trafikte ani manevralar gerektiren durumlarda kullanışlıdır.