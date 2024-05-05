Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Son hali olay! Leopar desenli elbisesi ile...

Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Evleneceksen Gel programı ile adını duyuran Solmaz Çiros, kalça danslarıyla bir döneme damga vurdu. Program sonrası bir dizide rol alan ancak televizyon macerası kısa süren Çiros, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir dönem 10 kilo birden alan ve değişimiyle çok konuşulan Çiros, şimdi ise leopar desenli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu. Göğüs dekoltesinde sınır tanımayan Solmaz Çiros'un değişimi ve zaman içindeki dönüşümü şaşkına çevirdi. İşte Solmaz Çirosu'un son hali...