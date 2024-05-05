Dualı Hıdırellez Bayramı kutlama mesajları-sözleri kısa, uzun, anlamlı ve yeni! 🎉RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024!

- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. - Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun. - Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim. - Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin. - Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun. - Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. - Kışın bitip doğanın yeşerdiği bu günde Hızır tüm umutlarınızı yeşertsin. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun...

EN GÜZEL HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI - Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. - Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun. - Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun. - Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun. - Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun. - Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun. - Az bilirim, uz bilirim, hıdırellezden sonra yaz bilirim.

- Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. - Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun. - Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur.

- Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. - Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin. - Bu akşam Hıdırellez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.