Dualı Hıdırellez Bayramı kutlama mesajları-sözleri kısa, uzun, anlamlı ve yeni! 🎉RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024!

Baharın müjdecisi, doğanın uyanışının en coşkulu zamanı Hıdırellez Bayramı'na hoş geldin! Gül ağacı dilekleriyle, elma kabuğu ritüelleriyle süslenen bu özel gün, binlerce yıllık köklü geleneğimizin taşıyıcısıdır.
Baharın müjdecisi, doğanın uyanışının en coşkulu zamanı Hıdırellez Bayramı'na hoş geldin! Gül ağacı dilekleriyle, elma kabuğu ritüelleriyle süslenen bu özel gün, binlerce yıllık köklü geleneğimizin taşıyıcısıdır.
RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024
- Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.
- Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.
- Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
- Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin.
- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
- Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.
- Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.
- Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.
- Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.
- Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
- Kışın bitip doğanın yeşerdiği bu günde Hızır tüm umutlarınızı yeşertsin. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun...
EN GÜZEL HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI
- Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
- Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.
- Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.
- Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.
- Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.
- Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.
- Az bilirim, uz bilirim, hıdırellezden sonra yaz bilirim.
- Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.
- Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun.
- Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur.
- Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.
- Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.
- Bu akşam Hıdırellez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.