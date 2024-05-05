60 yaşındaki Hülya Avşar’ın evine bakın! Zevkle döşenmiş evi göreni hayran bıraktı! Bej ve kahverengi tonları...

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılığı ve sunuculuğu da ekleyen Avşar kızı, şimdi ise zevkle döşenmiş lüks eviyle gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı, özellikle evinden yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. İşte Hülya Avşar'ın bej ve kahverengi tonlarının ağırlıklı olduğu lüks evi...