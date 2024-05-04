1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı

Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan isimlerden biri olan CHP trolü Basel olarak tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tutuklandı. SAVCILIK VANDALLARIN ENSESİNDE! Öte yandan Saraçhane Meydanı 'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle polise saldırıp sonrasında yakalananların sayısı 42'ye çıktı.





NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.



İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.