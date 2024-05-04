PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

1 Mayıs'ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP'li trol Basel'in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde CHP'nin kışkırtması sonucu Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldıran 12 vandal daha yakalandı. Geride bıraktığımız gün gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında CHP'li trol Basel olarak tanınan Bekir Aslan da var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 13:36 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 14:36
1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı.

65 ŞÜPHELİDEN 38'İ TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteriler sırasında polise saldıranlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'inin tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına rağmen, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını hatırlattı.



Soruşturma kapsamında 65 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Tunç, "38 şüpheli 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Kamu Görevlisine Direnmek' suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Tunç, "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan isimlerden biri olan CHP trolü Basel olarak tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tutuklandı.

SAVCILIK VANDALLARIN ENSESİNDE!

Öte yandan Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle polise saldırıp sonrasında yakalananların sayısı 42'ye çıktı.

1 Mayıs'ı provoke eden 12 kişi daha yakalandı



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin "GEREĞİ YAPILDI" paylaşımında bulundu.

CHP trolü 'Basel' 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme attı!



CHP'Lİ BEKİR ASLAN'IN POLİSE SALDIRISI KAMERALARA YANSIMIŞTI
Sosyal medyaya düşen görüntülerde trol Basel'in (Bekir Aslan) yanındaki provokatörlerle beraber polis barikatına yüklendiği ve tekme attığı görülmüştü.



NELER YAŞANMIŞTI?
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Basel isimli CHPli trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhanedeki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182si serbest

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA