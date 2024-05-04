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Emekli ve memur Temmuz zammı için ipucu geldi! İlk 4 aylık enflasyon nasıl yansıyacak? Öğretmen, hemşire, polis ne alacak?

Nisan enflasyonu belli oldu, milyonların Temmuz zammı şekillendi. 4 aylık TÜFE'ye göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 18.72'ye, memurlar ve emeklilerinde yüzde 3.23 fark ile yüzde 13.56'ya ulaştı. 2 veri daha kaldı.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 15:23
Emekli ve memur Temmuz zammı için ipucu geldi! İlk 4 aylık enflasyon nasıl yansıyacak? Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? 1

Nisan ayı enflasyonu sonrası yılın emekli ve memur maaşlarına yönelik Temmuz zammıyla ilgili son gelişmeler, milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak mı?

Emekli ve memur Temmuz zammı için ipucu geldi! İlk 4 aylık enflasyon nasıl yansıyacak? Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? 2

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri artışın ipuçlarını verdi.

Emekli ve memur Temmuz zammı için ipucu geldi! İlk 4 aylık enflasyon nasıl yansıyacak? Öğretmen, hemşire, polis ne alacak? 3

İŞTE 6 AYLIK TAHMİN
Ocak enflasyonu yüzde 6.70, Şubat enflasyonu yüzde 4.53, Mart enflasyonu yüzde 3.16 çıkmıştı. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre; Nisan ayı enflasyonu da yüzde 3.18 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72'ye ulaştı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bunun 4 aylık bölümü netleşmiş oldu.

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