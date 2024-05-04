Emekli ve memur Temmuz zammı için ipucu geldi! İlk 4 aylık enflasyon nasıl yansıyacak? Öğretmen, hemşire, polis ne alacak?

1 Nisan ayı enflasyonu sonrası yılın emekli ve memur maaşlarına yönelik Temmuz zammıyla ilgili son gelişmeler, milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak mı?

2 Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri artışın ipuçlarını verdi.