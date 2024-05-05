T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/143 Esas

KARAR NO : 2024/25

Bina Eklentileri içinde Muhafaza altına alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/01/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince cezası ile cezalandırılan İzzet ve Naime oğlu, 15/01/1973 doğumlu, Mersin, Tarsus, Fatih mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN ALATAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininTirajı 50.000 üzerindeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024

Basın No: ILN02027215

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