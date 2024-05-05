Burcu Biricik karnı burnunda 35’inci yaşını kutladı! Eşinin yayınladığı pozlar sosyal medyayı salladı! Kızının adını da ilk kez açıkladı

Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan Burcu Biricik'ten geçen aylarda müjdeli haber gelmişti. Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenilmişti. İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Burcu Biricik, 35. yaşına karnı burnunda girdi. Dostlarıyla özel bir etkinlikte doğum gününü kutlayan ünlü isim, kızının adını da ilk kez açıkladı. İşte detaylar...