Burcu Biricik karnı burnunda 35’inci yaşını kutladı! Eşinin yayınladığı pozlar sosyal medyayı salladı! Kızının adını da ilk kez açıkladı

Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan Burcu Biricik'ten geçen aylarda müjdeli haber gelmişti. Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenilmişti. İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Burcu Biricik, 35. yaşına karnı burnunda girdi. Dostlarıyla özel bir etkinlikte doğum gününü kutlayan ünlü isim, kızının adını da ilk kez açıkladı. İşte detaylar...
Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, karnı burnunda yeni yaşını kutladı.
Biricik, yeni 35 yaşını dostlarıyla özel bir etkinlikte kutladı. Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Biricik'in fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
ADINI AÇIKLADI
Pastasında 'Luna' yazdığı görülen Burcu Biricik, mumları üflemeden önce sevdiklerine duygusal bir konuşma yaptı. Ünlü isim kızının adını da konuşmasında açıklamış oldu.