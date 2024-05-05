Hudutsuz Sevda dizinde matem havası gibi veda; Fikret için acı final! 2 yeni başrol...

Dizinin son bölümünde yaşananlar, özellikle Halil İbrahim ve Nihat arasındaki restleşme, Zeynep'in kardeş acısıyla sınanması gibi önemli olaylar izleyicileri ekrana kilitlemişti. Ancak Tamer'in planları ve Halil İbrahim'in intikam alma süreci, dizinin heyecanını doruk noktasına taşıyacak gibi görünüyor.

Tamer'in deşifre olup olmayacağı ise izleyicilerin merak ettiği bir diğer önemli konu. Fragmanda Tamer'in tehlikeli planlarına dair ipuçları bulunuyor ancak sonucun ne olacağı izleyiciler için büyük bir soru işareti olarak kalıyor.