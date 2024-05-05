Hudutsuz Sevda dizinde matem havası gibi veda; Fikret için acı final! 2 yeni başrol...

FİKRET VE YAVUZ ÖLECEK Mİ?
Fragmanda Tamer ve Yavuz'un vurulma anı sonrası ikilinin diziden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Konu hakkında yapımcılardan henüz açıklama gelmedi. Detaylar yeni bölümde belli olacak.
Dizinin son bölümünde yaşananlar, özellikle Halil İbrahim ve Nihat arasındaki restleşme, Zeynep'in kardeş acısıyla sınanması gibi önemli olaylar izleyicileri ekrana kilitlemişti. Ancak Tamer'in planları ve Halil İbrahim'in intikam alma süreci, dizinin heyecanını doruk noktasına taşıyacak gibi görünüyor.
Tamer'in deşifre olup olmayacağı ise izleyicilerin merak ettiği bir diğer önemli konu. Fragmanda Tamer'in tehlikeli planlarına dair ipuçları bulunuyor ancak sonucun ne olacağı izleyiciler için büyük bir soru işareti olarak kalıyor.
2 İSİM KADROYA KATILDI
Zehra Yılmaz ve Elçin Zehra İrem, "Hudutsuz Sevda" dizisinin kadrosuna katıldı.
2 İSİM DİZİYE VEDA EDECEK
Levent karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım, ekibe veda etti.
Asiye'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu da ekibe veda etmişti.