Kolonya Cumhuriyeti'nin Peker'i Çağlar Çorumlu'nun eşi bakın kim! 2012 yılında nikah masasına oturan Çorumlu...

2017 yapımı Kolonya Cumhuriyeti, Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Uğur Bilgin, Ersin Korkut gibi isimlerle bugün yine televizyon ekranlarında seyircisi ile buluştu. Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekilen filmde unutulmaz karakter Peker Mengen'e hayat veren Çağlar Çorumlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Bir çocuk babası Çağlar Çorumlu'nun 2012 yılında nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. İşte Çağlar Çorumlu'nun 12 yıllık eşi...
Oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Mahir İpek, Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Patrycja Widlak, Büşra Pekin, Pınar Tanrıverdi ve Abdullah Kasapoğlu gibi isimlerin yer aldığı 2017 yapımı Kolonya Cumhuriyeti yine izleyici karşısına çıktı.
Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekilen Kolonya Cumhuriyeti, konusu ile bir uzaylı hikayesine odaklanıyor.
Oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Peker Mengen'e hayat veren Çağlar Çorumlu'nun hayatı da bir hayli merak konusu oldu.