Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer bunca zaman kimse anlamamış...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrolünde olduğu 1984 yapımı "Postacı" filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek izlediği Yeşilçam filmlerinin arasında gösterilen Postacı filmindeki o hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Postacı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki pes dedirten hatalar...