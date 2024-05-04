Memura disiplin affı geliyor! Hangi suçlar kapsam dışında olacak? O tarihe dikkat!

1 2023 yılında Toplu sözleşme görüşmelerinde Memursen tarafından gündeme getirilen ve 2024 yılında çıkarılması öngörülen acil düzenlemeler arasında yer alan Disiplin Affı düzenlemesi için düğmeye basıldı.

2 HANGİ TARİHLERE KADAR İŞLENEN SUÇLAR KAPSAMDA OLACAK? 31 .12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilecek 31.12.2023 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmayacak devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmayacak.