5 Mayıs 2024 hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! İşte güncel zamlı fiyatlar...

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Dündar, sosyal medya paylaşımında, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı. Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.

Güncel Sigara Fiyatları Nisan ayındaki zamla birlikte Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira seviyesindeydi. BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu ise 56 lira seviyesindeydi. TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu ise 50 lira olarak kaydedilmişti.