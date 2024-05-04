5 Mayıs 2024 hangi sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? SİGARA ZAMMI SON DAKİKA! İşte güncel zamlı fiyatlar...

Dündar, sosyal medya paylaşımında, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı. Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.
Dündar, sosyal medya paylaşımında, "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı. Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.
Nisan ayındaki zamla birlikte Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira seviyesindeydi. BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu ise 56 lira seviyesindeydi. TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu ise 50 lira olarak kaydedilmişti.
JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitmişti. Bu grubun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira seviyesindeydi.
Erol Dündar'ın açıklaması, diğer sigara gruplarına da zam geleceği yönünde oldu. Tütün ürünlerindeki bu fiyat artışları, sigara tüketicilerinin bütçesini zorlamaya devam ederken, sektörde zamların ardı ardına gelmesi, fiyatların daha da yükseleceği endişelerini beraberinde getiriyor.