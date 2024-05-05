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Mini EYT paketi için start verildi! Kademeli emeklilik bekleyen 1999-2007 sonrası girişlilere talih kuşu kondu

EYT yasası kapsamında, emeklilik için belirlenen yaş ve prim günü şartlarını sağlayanların emekli olması sağlandı. Primi eksik olanlar ya da çok az bir gün farkıyla kaçıranlar için alternatif yollar bulunuyor. Bu 7 yöntemle birlikte erken emeklilik şifreleri çözülüyor. Belirlenen şartları sağlayanlar 6, 15, 18 yılla erken emeklilik imkanına kavuşuyor.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 09:43 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 09:43
Mini EYT paketi için start verildi! Kademeli emeklilik bekleyen 1999-2007 sonrası girişlilere talih kuşu kondu

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Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali için erken emeklilik yolları arayışı devam ediyor. Yasalara göre belirlenen yaş ve prim şartlarını öne çekmenin yolları, birçok kişi için merak konusu olmaya devam ediyor. İşte erken emeklilik için başvurabileceğiniz 7 yöntem:

1. Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede anneler, çocuklarının sigortadan önce doğmuş olması şartıyla 6 yıl erken emekli olabiliyor.

2. Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik sürelerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekiyor ve en az 1 yaş önce emekli olma imkanı sunuyor.

3. 10 Yıl Prim Yetiyor: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.

4. Yüzde 60 Rapor Yeter: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim gerekiyor.

5. Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan işe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

6. Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına sahip olabiliyor.

7. Anneye Prim Var: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre yaş şartından düşülüyor.

Erken emeklilik için sunulan bu avantajlar, çalışanların emeklilik planlarını daha erken yaşlarda gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Ancak her bir yöntemin detayları ve şartları incelenerek uygun olanın seçilmesi önem taşıyor.

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