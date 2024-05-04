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ABD ile Çin arasında Tesla krizi! Teknoloji savaşı başlıyor: Elon Musk’ın Pekin’de imzaladığı anlaşma Washington’da bomba etkisi yarattı

ABD ile Çin arasındaki sessiz savaşın yeni cephesi teknoloji oldu. X sosyal medya platformunun CEO’su, Tesla ve Space X’in patronu Elon Musk’ın Pekin’e düzenlediği ziyaret Washington’da resmen bomba etkisi yarattı. ABD ve Çin arasında istihbarat savaşı devam ederken Musk’ın Pekin’de imzaladığı anlaşma savaşın kızıştığını işaret ediyor. İngiliz Financial Times dergisi Tesla’nın ABD’de ambargoya uğradığına dikkat çekti. Peki, Çin’i kasıp kavuran Tesla, güvenlik duvarlarını geçebilecek mi? İşte, ABD ve Çin’in yeni hesaplaşma aracı…

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 16:11 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 16:34
ABD ile Çin arasında Tesla krizi! Teknoloji savaşı başlıyor: Elon Musk’ın Pekin’de imzaladığı anlaşma Washington’da bomba etkisi yarattı

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ABD ile Çin arasında Tayvan krizi, istihbarat ve yapay zeka savaşının ardından yeni kriz de Elon Musk oldu.

ELON MUSK'TAN ÇİN'E SÜRPRİZ ZİYARET

Tesla, Space X'in ve sosyal medya platformu X'in patronu Elon Musk'un patronu Elon Musk'ın Çin'in iki numaralı ismi Başbakan Li Qiang ile tanışmak için Pekin'e düzenlediği sürpriz ziyaret, ABD'de darbe etkisi yarattı.

PEKİN'DE ANLAŞMAYI İMZALADI

Elon Musk'ın ziyaretinin ardından Çinli bir endüstri grubu, Tesla'nın elektrikli araçlarının, veri güvenliği uyumluluğu açısından test edilen 70'ten fazla araba modelinin yer aldığı listeye dahil edildiğini duyurdu. İngiliz Financial Times dergisi ise Çin'in Google'ı Baidu'ya yakın isimler ise Tesla ile Musk'ın şirketinin yaptığı anlaşmayı doğruladığını bildirdi.

Elon Musk geçen hafta sonu Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştüElon Musk geçen hafta sonu Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştü

Financial Times'a göre Musk, yarı otonom sürüş teknolojisinin Çin'de bulunan 1,6 milyon Tesla otomobilinde yaygınlaştırılmasının yolunu açmış gibi görünüyor.

TEKSAS GENEL MERKEZİNDE KRİZ

Musk'ın Pekin hamlesinin ardından Tesla hisseleri yüzde 15 arttı ve analistler bunu şirket için bir dönüm noktası ilan etti. Fakat Tesla'nın Teksas'taki genel merkezinde ise bir kriz olduğu belirtiliyor. Musk, Pekin'deyken Teksas'taki üst düzey yöneticilerini işten çıkardı.

WASHINGTON AYAKTA: MUSK'I BIRAKIP RAKİPLERE YÖNELİYORLAR

Musk, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimi ile yakın ilişkiler kurdukça Çin ve teknolojik gücü konusunda giderek daha endişeli hale gelen Washington'da tepki riski ile karşı karşıya kalıyor. ABD'deki bayilerin, Musk'ın X hesabında yaptığı "provokatif siyasi çıkışlarına karşı" protesto olarak rakip elektrikli modelleri satın almaya karar verdiklerini duyurdu.

"MUSK ÇİN'E OYNAMAYI SEÇTİ"

Financial Times, ABD ve Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden daha yavaş seyrettiğine yönelik endişelerin arttığına dikkat çekerken Musk'ın bu hafta Pekin'e düzenlediği ziyaretin, Çin'e oynamayı seçtiğini gösterdiğini belirtti.

MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMA 2018'DE İMZALANMIŞTI

Çin ziyaretinin ardından Tesla'da meydana gelen olumlu hisse artışının ardından Çin'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çin'in Tesla'nın ABD dışındaki en büyük pazarı olduğuna dikkat çeken Financial Times, Musk'ın 2018'de o dönem Komünist Parti Başkanı olan Li Qiang ile Şangay'da milyarlarca dolarlık bir anlaşma yaptığını ve Çin'in elektrikli araç endüstrisinin hızlı büyümesine öncülük ettiğini hatırlattı.

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SAVAŞ HATTINDA YENİ HESAPLAŞMA ARACI

2018'deki anlaşmadan bu yana Çin'in elektrikli araç pazarının fırtına gibi estiğini belirten Financial Times, Pekin'in ise veri yönetimi ve casuslukla mücadele yasalarını yeniden düzenlediğini ve bu durumun Tesla gibi şirketlerin araçlardan ABD'ye ve ABD'den araçlara nasıl veri aktaracağı konusunda belirsizlik yarattığına dikkat çekti.

Çinli veri güvenliği avukatları, Pekin'in elektrikli araçlara öncelik vermesine rağmen diğer elektrikli araç üreticilerinin tercih ettiğinden daha fazla kamera kullanan Tesla araçlarının askeri bölgeler ve devlete ait hassas bölgelerin yakınında sürülmesine izin verilip verilmeyeceğinin belirsiz olduğunu söylüyor.

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