Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk ilişkilerinizde kendinizi doğru ifade etmek sağlıklı bir ilişkinin önünü açacaktır.

Sizler en çok duygusal konularda tavırlarınızın önünü anlamayabiliyorsunuz.

BOĞA

Bu aralar yeni bir kitaba başlamaktan tutun da uzmanlık alanı geliştirmeye kadar her konuda başarılı olacağınız bir süreçtesiniz.

İKİZLER

Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir.

Kendi gücünüzü ve hayata bakış açınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde zamanınızı sizi eleştiren, dedikodunuzu yapan kişilere vermek yerine evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.

ASLAN

Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz.

BAŞAK

Eğitim ve kültür içerikli konulara bilinçli olarak eğilebilirsiniz.

Zekasal ve eğitimsel konularda kendinizi geliştirerek huzurlu ve güçlü hissedeceğiniz bir süreçtesiniz.

TERAZİ

Bugünlerde hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam etme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.

AKREP

Ev işleri ve ailesel meselelerinizi düzenlemek için uygun bir gündesiniz. Feng Shui bilgilerinden de faydalanıp genel kültür edinebileceğiniz bir süreçtesiniz.

YAY

İşinizdeki otorite figürleri ile ters düşebileceğiniz bugünlerde maddi konularda destek almakta zorluk çekebilirsiniz. Özellikle iş kısmet ve fırsatlarına hazır olun.

OĞLAK

Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde iş bağlamında yeni edinimler sağlayabilir İnsanlardan yardım ve destek almaya açık olun bugünlerde ve sorunlarınızı sakin bir üslup ile çözün.

BALIK

Karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi iki sonuca da hazırlayarak ihtimalleri değerlendirin.

Yeni bir birliktelik düşünüyorsanız doğru kişi karşınıza çıkarak size huzur getirebilir.