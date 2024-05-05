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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 5 Mayıs 2024

5 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk ilişkilerinizde kendinizi doğru ifade etmek sağlıklı bir ilişkinin önünü açacaktır.
Sizler en çok duygusal konularda tavırlarınızın önünü anlamayabiliyorsunuz.

BOĞA
Bu aralar yeni bir kitaba başlamaktan tutun da uzmanlık alanı geliştirmeye kadar her konuda başarılı olacağınız bir süreçtesiniz.

İKİZLER
Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir.
Kendi gücünüzü ve hayata bakış açınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde zamanınızı sizi eleştiren, dedikodunuzu yapan kişilere vermek yerine evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.

ASLAN
Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz.

BAŞAK
Eğitim ve kültür içerikli konulara bilinçli olarak eğilebilirsiniz.
Zekasal ve eğitimsel konularda kendinizi geliştirerek huzurlu ve güçlü hissedeceğiniz bir süreçtesiniz.

TERAZİ
Bugünlerde hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam etme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.

AKREP
Ev işleri ve ailesel meselelerinizi düzenlemek için uygun bir gündesiniz. Feng Shui bilgilerinden de faydalanıp genel kültür edinebileceğiniz bir süreçtesiniz.

YAY
İşinizdeki otorite figürleri ile ters düşebileceğiniz bugünlerde maddi konularda destek almakta zorluk çekebilirsiniz. Özellikle iş kısmet ve fırsatlarına hazır olun.

OĞLAK
Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde iş bağlamında yeni edinimler sağlayabilir İnsanlardan yardım ve destek almaya açık olun bugünlerde ve sorunlarınızı sakin bir üslup ile çözün.

BALIK
Karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi iki sonuca da hazırlayarak ihtimalleri değerlendirin.
Yeni bir birliktelik düşünüyorsanız doğru kişi karşınıza çıkarak size huzur getirebilir.

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