Dünya Başkan Erdoğan’ın dik duruşunu gördü! New York Times’tan ticari abluka yorumu: Türkiye’nin darbesi İsrail’i yalnızlığa mahkum etti

ABD gazetesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, İsrail 'in uzlaşmaz tutumundan bahsettiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise her türlü baskıya rağmen Türkiye 'nin "zulüm görenlerin yanında durmaya kararlı olduğuna" yönelik sözlerine dikkat çekti.

İSRAİL DÜNYADAN İZOLE EDİLDİ

New York Times, Gazze'de aylardır devam eden soykırımın ardından terör devleti İsrail'in dünyadan izolasyonunun arttığını belirtti ve "Bazı ülkeler bağların derecesini düşürürken bazıları da tamamen kesti. ABD, İngiltere ve Almanya gibi yakın ortaklar, İsrail'i hala güçlü bir şekilde desteklemeye devam ederken İsrail'in davranışlarını ve Gazze'ye yönelik son zamanlarda artan ancak yine de yetersiz olan insani yardım hızını daha açık bir şekilde eleştirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

BAĞLARINI TEK TEK KOPARIYORLAR

Bolivya ve Belize'nin ardından Kolombiya da Orta ve Güney Amerika'da İsrail ile bağlarını koparan son ülke oldu. Kolombiya, Şili ve Honduras, büyükelçilerini de geri çağırmıştı. İsrail'in güvenlik konusunda yakın iş birliği içinde olduğu Ürdün ve Bahreyn gibi Arap ülkeleri de İsrail saldırıları başladığında büyükelçileri İsrail'e göndermişti.