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Dünya Başkan Erdoğan’ın dik duruşunu gördü! New York Times’tan ticari abluka yorumu: Türkiye’nin darbesi İsrail’i yalnızlığa mahkum etti

Türkiye’nin terör devleti İsrail ile ticareti kesme kararı dünya basınında yankılanmaya devam ediyor. ABD gazetesi New York Times, “Türkiye ticari ilişkileri keserken İsrail’in izolasyonu artıyor” dedi ve soykırımcı İsrail’in yalnız kaldığına dikkat çekti. Ankara’dan gelen kararın soykırımcı İsrail’e yönelik artan küresel baskıyı gösterdiğini belirten New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşundan vazgeçmediğini de vurguladı.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 13:19 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 13:53
Dünya Başkan Erdoğan’ın dik duruşunu gördü! New York Times’tan ticari abluka yorumu: Türkiye’nin darbesi İsrail’i yalnızlığa mahkum etti

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Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Türkiye'nin Tel Aviv ile tüm ticari ilişkileri kesmesi İsrail'de öfke ve endişeye yol açtı. Türkiye'nin kararı dünya basınında geniş yankı uyandırırken ABD gazetesi New York Times "Türkiye ticari ilişkileri keserken İsrail'in izolasyonu artıyor" dedi.

Terör devleti İsrail’de ambargo hazımsızlığı! Türkiye’nin ticareti durdurma kararı dünya basınında: Tel Aviv’den çaresizlik itirafıTerör devleti İsrail’de ambargo hazımsızlığı! Türkiye’nin ticareti durdurma kararı dünya basınında: Tel Aviv’den çaresizlik itirafı
Terör devleti İsrail'de ambargo hazımsızlığı! Türkiye'nin ticareti durdurma kararı dünya basınında: Tel Aviv'den çaresizlik itirafı

NEW YORK TIMES: TÜRKİYE'NİN KARARI BASKIYI ARTIRDI

Türkiye'nin ticari ilişkileri kesme kararının terör devleti İsrail'e yönelik artan küresel baskıyı gösterdiğini vurgulayan New York Times, İsrail'in ise Refah saldırısı için planlarını duyurmaya devam ettiğine de dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞU DİKKAT ÇEKTİ

ABD gazetesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, İsrail'in uzlaşmaz tutumundan bahsettiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise her türlü baskıya rağmen Türkiye'nin "zulüm görenlerin yanında durmaya kararlı olduğuna" yönelik sözlerine dikkat çekti.

İSRAİL DÜNYADAN İZOLE EDİLDİ

New York Times, Gazze'de aylardır devam eden soykırımın ardından terör devleti İsrail'in dünyadan izolasyonunun arttığını belirtti ve "Bazı ülkeler bağların derecesini düşürürken bazıları da tamamen kesti. ABD, İngiltere ve Almanya gibi yakın ortaklar, İsrail'i hala güçlü bir şekilde desteklemeye devam ederken İsrail'in davranışlarını ve Gazze'ye yönelik son zamanlarda artan ancak yine de yetersiz olan insani yardım hızını daha açık bir şekilde eleştirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

BAĞLARINI TEK TEK KOPARIYORLAR

Bolivya ve Belize'nin ardından Kolombiya da Orta ve Güney Amerika'da İsrail ile bağlarını koparan son ülke oldu. Kolombiya, Şili ve Honduras, büyükelçilerini de geri çağırmıştı. İsrail'in güvenlik konusunda yakın iş birliği içinde olduğu Ürdün ve Bahreyn gibi Arap ülkeleri de İsrail saldırıları başladığında büyükelçileri İsrail'e göndermişti.

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